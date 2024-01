Il presepe del Canale del Reno vince la rassegna di Parco Talon

Incontro di chiusura della prima edizione della rassegna dei presepi al parco Talon di Casalecchio nel ricordo di Claudio (Gallo) Gaggioli l’altra mattina in piazza Kennedy. Ovvero proprio nel giardinetto che sta di fronte alla sede di Sarti Sport, dove lo sportivo, istruttore di sub e conduttore col socio Valerio Venturoli, ha operato per quasi 40 anni.

"Era entusiasta dell’idea della rassegna diffusa dei presepi nel parco e negli immediati dintorni" ha spiegato Alessandro Menzani, presidente della Pro loco Casalecchio Insieme ed animatore dell’iniziativa alla quale hanno partecipato associazioni, famiglie, commercianti e fedeli della vicina chiesa di San Martino.

Sedici natività, con ospiti d’onore e fuori concorso come Carlo Soricelli e Dario Melloni. E appassionati del presepe che hanno realizzato le loro opere originali nel parcheggio a lato del vecchio municipio e sul tronco mozzo di un albero nel giardinetto di piazza Kennedy. Inclusi nel percorso anche le natività collocate dentro e fuori la chiesa di San Martino, nella Casa dell’Orso, al rifugio antiaereo, a Montagnola di mezzo e di sopra e accanto al monumento alla Croce. Ed è proprio questa creazione realizzata nel perimetro del monumento a poca distanza dal Canale di Reno ad avere riportato il punteggio più alto nella votazione popolare che ha registrato centinaia di voti nelle urne poste nei negozi della zona. Al secondo posto il presepe dei Mici del Parco della Chiusa. Terzo classificato il presepe collettivo promosso dagli amici del Pra Znèin. Sono stati donati alla Biblioteca pavese le natività ricamate sul taglio delle pagine di libri rilegati da Roberta Folesani. Per i primi tre in premio un piatto in ceramica dipinta a tema casalecchiese dai ragazzi dei laboratori Opimm e per tutti i partecipanti una copia del Lunario Casalecchiese.

g.m.