Il pubblico premia due spettacoli

La sedicesima edizione del Premio dello Spettatore di Teatri di Vita ha visto una vittoria ex-aequo per i due spettacoli più graditi del 2023. I vincitori sono ’Nakba - I nostri occhi sono i nostri nomi’ di Enrico Frattaroli, che rievoca le radici della questione palestinese, e ’Surrealismo capitalista’ del collettivo Baladam B-Side, che racconta il capitalismo con un irresistibile linguaggio funambolico. Inoltre, come ogni anno, è stato premiato anche uno spettatore, in rappresentanza di tutto il pubblico e della sua centralità secondo il progetto culturale di Teatri di Vita: quest’anno è Leonardo De Deo.