Il rammarico del preside Vincenzo Manganaro: "Ci saranno conseguenze per chi ha sbagliato"

Ciò che è successo "costituisce un dispiacere professionale significativo: ho sempre cercato di dialogare e ancora questa mattina (ieri, ndr) ero convinto di poter discutere con gli studenti una forma di protesta meno limitativa delle lezioni". È una lettera molto lucida quella che il preside dell’Iis Belluzzi Fioravanti, Vincenzo Manganaro, scrive ai docenti al termine della mattinata. Nella prima parte, ricostruisce la dinamica dei fatti, poi passa a sollecitare i prof al dialogo per chiudere sull’ineluttabilità dei provvedimenti disciplinari, oltre al pagamento dei danni ingenti. Già da mercoledì "discuteremo con il comitato studentesco e con i rappresentanti di istituto quanto accaduto e valuteremo gli esiti". Tuttavia "l’episodio è grave e non si potrà prescindere dall’accertamento delle responsabilità individuali: chi ha gestito in prima persona l’irruzione e chi vi ha partecipato sarà chiamato a risponderne".

f.g.s