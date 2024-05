Il restyling green di via Di Vittorio: "Tutta nuova con 130mila euro"

Un volto tutto nuovo per via Di Vittorio, nel centro di San Lazzaro di Savena. La strada, sempre nell’ottica di un rinnovamento urbano per un paese più green e sostenibile, sarà interessata da una serie di interventi di riqualificazione per un investimento complessivo di oltre 130mila euro che hanno l’obiettivo di migliorarne l’aspetto estetico e la qualità ambientale. Il progetto reintra nella strategia dell’amministrazione comunale e dell’assessore all’Ambiente, Beatrice Grasselli per ammodernare il paese.

I lavori, che prevedono la messa a dimora di una superficie totale di verde di 636 metri quadri, saranno divise tra una parte di aree desigillate, ovvero quelle nelle quali l’asfalto è stato rimosso per lasciare spazio al verde, e zone con innumerevoli nuove aiuole.

L’ intervento prevede anche di piantare ben ventinove nuovi alberi e di 527 nuovi arbusti. A parlare nel dettaglio di questo restyling è l’assessore Grasselli, interpellata in merito a questo prossimo cantiere: "La scelta delle essenze si è concentrata su nove specie vegetali diverse, tutte interessanti per attirare impollinatori e insetti utili. Questi interventi di riqualificazione nell’arco di dieci anni porteranno anche a importanti valori in termini di riduzione di anidride carbonica (Co2) nell’aria di assorbimento e recupero delle acque da parte del suolo e di riduzione di inquinanti".

A livello di numeri, si parla di 340 chilogrammi di Co2 ’sequestrata’ per il primo anno, per arrivare a quasi tremila tonnellate dopo dieci anni", continua la Grasselli.

Che, poi, prosegue e conclude: "La produzione di ossigeno invece si attesta intorno ai 900 chilogrammi nel primo anno per raggiungere quasi le 8mila tonnellate annue dopo un periodo di 10 anni. A queste funzioni di miglioramento ambientale si aggiunge anche quella del raffrescamento dell’aria, fondamentale per contrastare le ondate di calore. L’intervento fa parte infatti dei lavori previsti nell’ambito della Strategia per gli spazi aperti dell’assessorato all’ambiente del comune di San Lazzaro che ha l’obiettivo attraverso la riqualificazione verde di creare spazi di bellezza, migliorare la qualità ambientale del territorio e aumentare il benessere delle persone".

Zoe Pederzini