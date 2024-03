Il risultato netto è di 732mila euro

I ricavi di BolognaFiere per il 2023 ammontano a 233,5 milioni di euro (+17% sul 2022). Cresce la redditività del Gruppo, con un Ebitda adjusted di 29,6 milioni e un incremento di oltre il 50% (nel 2022 si era fermato a 19,6 milioni). Il risultato netto si attesta a 732mila euro, contro la perdita di 5,3 milioni del 2022: significativo il recupero della capogruppo, che passa da una perdita di 14 milioni del 2022 a un utile di 2,1 milioni di euro nel 2023. La posizione finanziaria netta si attesta a 106,4 milioni, in miglioramento rispetto a 135,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Anche il patrimonio netto è in forte aumento, toccando 241,8 milioni di euro.

Il cda proporrà all’assemblea degli azionisti di portare a nuovo l’utile di esercizio della capogruppo pari a 2 milioni e 122mila euro.