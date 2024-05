Il ritorno di Manes Bernardini. L’ex leghista verso Azione. E posta una foto con Pizzarotti

Manes Bernardini potrebbe presto prendere la tessera di Azione e tornare sulla scena politica. Avvocato, ex sfidante di Virginio Merola, nel 2011 in quota Lega e appoggiato dal Pdl, sfiorò il ballottaggio conquistando più del 30% dei consensi. Nel 2016 ci riprovò. Mollato Il Carroccio, seguì l’avventura di Flavio Tosi, e fondò ’Insieme Bologna’ portando a casa oltre il 10% dei voti. Poi nel 2017 le dimissioni da consigliere regionale, quando scoppiò il caso spese pazze (venne poi assolto in Cassazione), e l’uscita dai radar della politica.

Da qualche anno, infatti, Bernardini è executive manager delle Terme di Porretta, sebbene abbia fatto un breve ritorno sulla scena pubblica nel 2021, animando con altri la lista civica Bologna forum civico, con l’acronimo ’Bfc’ molto rossoblù. Ma dopo le Comunali vinte da Matteo Lepore, del Bernardini-politico si sono perse le tracce. Fino a qualche giorno fa, quando voci insistenti hanno cominciato a darlo in avvicinamento ad Azione. Come direbbe Agatha Christie tre indizi fanno una prova. E la prova porta proprio dalle parti dei calendiani.

Il primo indizio riguarda Casalecchio: la cugina di Bernardini, Federica, appoggia il candidato di Azione Dario Braga. Il secondo: una foto di Manes con Federico Pizzarotti, candidato di punta dei calendiani alle Europee, postata su Facebook. Terzo: il diretto interessato non nega. E posticipa eventuali dichiarazioni: "Dirò qualcosa a tempo debito... ora sto allestendo con la bandiera rossoblù il mio studio in via Marconi", le sue parole ieri prima della parata del Bologna. Quello che si sa è che Bernardini – politicamente – ha mille vite. L’ha confermato un sondaggio Nomisma-Ixè del 2021 per le Comunali bolognesi: il politico più conosciuto in città era proprio lui, Manes.