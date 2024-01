Il Siulp: "Bene l’esercito ma serve più Polfer"

"Bene l’incremento del personale dell’Esercito in stazione, ma servono anche più agenti per la Polfer". Lo torna a ribadire il sindacato di polizia Siulp, che lamenta "una drastica diminuzione del personale, che tocca i minimi storici. Confidiamo nella sensibilità e attenzione che il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sempre riposto nello scalo ferroviario più complesso e strategico d’Italia, chiedendogli uno sforzo ulteriore, assicurando il rientro a numeri di personale a garanzia della sicurezza e per le attività di polizia giudiziaria, comprese quelle derivanti dall’aumento dei servizi nelle stazioni per l’emergenza baby gang al centro commerciale Gran Reno. Purtroppo è oggettivo che con 66 operatori rispetto ai 126 previsti da atto ordinamentale la gestione delle attività ed impegni istituzionali si fa veramente complessa".