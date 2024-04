Il teatrino dei burattini

Giovedì, dalle 17 alle 19, in biblioteca ad Anzola è in programma il laboratorio, dedicato ai bambini, dal titolo ‘Pippi Calzelunghe all’arrembaggio. Facciamo un burattino’ . E’ una divertente attività per un massimo di 15 bambini dai 6 agli 11 anni. L’esperta burattinaia Sara Goldoni del ‘Teatrino dello Sguardo’ farà conoscere ai bimbi la celebre bambina protagonista dell’omonimo romanzo del 1945 della scrittrice svedese Astrid Lindgren e dell’omonima serie televisiva del 1969. I partecipanti costruiranno e animeranno burattini ispirati dunque a Pippi Calzelunghe. Una montagna di giornali vecchi, scotch di carta, gomitoli, vestiti vecchi e di recupero: questi saranno i materiali di costruzione, per realizzare i burattini. Per effettuare l’iscrizione, gratuita fino a esaurimento posti, i genitori devono recarsi a personalmente in biblioteca. Il laboratorio è organizzato dal servizio cultura del Comune.