Il ’tesoretto’ di Aldo Bacchiocchi donato alla biblioteca comunale

La biblioteca comunale di Monzuno ha ricevuto un’importante donazione di libri da parte dell’avvocato Aldo Bacchiocchi, ex sindaco di San Lazzaro. I volumi, che spaziano dalla narrativa alla saggistica, saranno catalogati nelle prossime settimane ed entreranno a far parte del patrimonio librario a disposizione di tutti. "Sono lieto di aver contribuito alla crescita culturale del Comune di Monzuno", afferma Aldo Bacchiocchi, con alle spalle un’intensa vita politica nella comunità bolognese. Eletto consigliere comunale a Bologna nel 1975, l’avvocato Bacchiocchi è stato capogruppo del Pci fino al 1980, anno in cui ha assunto l’incarico di assessore al bilancio e al personale della Provincia di Bologna, fino al 1985. Sindaco di San Lazzaro di Savena dal 1995 al 2004, ha svolto un’intensa attività pubblicistica scrivendo, fra l’altro, su ’l’Unità’, ’Il Resto del Carlino’ e ’Rinascita’.

E’ stato membro del Cda di Rolo Banca e Presidente del Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi. "Con grande piacere – afferma l’assessore alla cultura del Comune di Monzuno Ermanno Pavesi – abbiamo ricevuto questa importante donazione di libri dall’avvocato Aldo Bacchiocchi che va ad arricchire il nostro, già consistente, patrimonio librario. Una donazione che comprende libri di narrativa, a carattere scientifico e politico".