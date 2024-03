Il tip tap mai visto prima

All’Oratorio di San Filippo Neri stasera alle 20.30 debutta la rassegna Scena internazionale e per la prima volta saranno in Italia direttamente da Parigi Aurélien Lehmann e François Moschetta sul palco con Tap virtuoso. La danza del tip tap come non l’avete mai vista né sentita prima! Lo spettacolo segna l’incontro senza precedenti tra la musica classica e ‘la tap dance americana’. Il ballerino francese Lehmann ridefinisce la danza del tip tap portando nuova vitalità ai capolavori del pianoforte classico, con alcuni dei brani più noti del repertorio, da Scarlatti a Gershwin, accompagnato al pianoforte dal pianista virtuoso François Moschetta. Uno spettacolo di livello mondiale, poetico e potente, creato nel 2022 al Teatro del Châtelet di Parigi davanti a 2000 spettatori.