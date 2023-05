Il viaggio di Luigi Ghirri in Appennino

di Massimo Selleri

La voce narrante dell’attore Stefano Accorsi racconta la breve vita di un fotografo che ha girato in lungo e in largo l’Italia con un occhi particolare per l’Emilia Romagna. Questa sera al Nuovo Cinema di Vergato (ore 21) verrà proiettato il documentario "Infinito. L’universo di Luigi Ghirri". Il film del regista Matteo Parisini è una vera visione panoramica su chi ha immortalato i soggetti più curiosi e, a 30 anni dalla sua scomparsa, ne vuole illustrare al carriera. L’iniziativa è organizzata da "Vergato Arte XI edizione", una associazione culturale impegnata nella diffusione dell’arte nel territorio vergatese, è ad ingresso gratuito e al termine della proiezione lo stesso Parisini incontrerà i ragazzi di "Porretta Cinema" per una chiacchierata finale.

Questa proiezione è anche l’occasione per dare risalto alla nuova edizione del concorso "Fuori dal Giro" lanciato proprio dall’associazione Porretta Cinema. Dopo il successo della passata stagione che ha visto la partecipazione di oltre 100 film anche quest’anno il Festival del Cinema di Porretta Terme mette in palio un premio in denaro per il vincitore, assegnato dalla Giuria Giovani, composta dagli studenti degli istituti scolastici superiori del territorio porrettano. Inoltre in questa edizione, a conferma della fiducia del festival verso i propri spettatori, verrà assegnato un compenso economico anche per il Premio del Pubblico, conferito da chi assisterà alle proiezioni dei film in concorso. Sono ammessi al concorso i lungometraggi della durata non superiore ai 130 minuti, senza nessuna preclusione in termini di genere, prodotti comunque da novembre 2022 a settembre 2023. Le opere saranno presentate in formato originale, o in un formato concordato con autori o produttori dei film, con sottotitoli in inglese e le opere devono pervenire entro e non oltre il 2 settembre 2023.

Il numero di opere ammesse al concorso sarà definito dalla direzione artistica in accordo con il Comitato di Selezione e potrà cambiare a seconda delle necessità di programmazione e coerentemente al progetto del Festival e alle eventuali disposizioni sanitarie vigenti nel periodo di svolgimento del festival così come proposto per la selezione fuori concorso.

L’associazione Porretta Cinema nasce nel 2011, ispirata dalla passione per il cinema, con la volontà di allargare l’offerta culturale del territorio e proseguire l’esperienza ormai decennale del Festival del Cinema di Porretta Terme iniziato nel 2002 e nato dalla volontà dell’allora amministrazione comunale di Porretta Terme. L’altro obiettivo è quello di far crescere il festival con una serie di iniziative per promuovere la passione dei film proiettati nelle sale cinematografiche.