Il viceministro. Valentini: : "Con un moderato possiamo vincere"

"L’Emilia-Romagna è contendibile. Mi auguro che il candidato del centrodestra sia un moderato". Così il viceministro alle Imprese e al Made in Italy, Valentino Valentini, ieri nella sede della Regione per l’incontro ’Sviluppo e competitività delle imprese per un’Europa più competitiva’, promosso dai Forza Italia per fare il punto sulle politiche rivolte alle pmi sul nostro territorio. Quale obiettivo per i forzisti alle Europee? "Berlusconi diceva che se vuoi il 10%, devi puntare al 12% e così raggiungerai il 10%", osserva Valentini. Che, sul salario minimo, ribadisce la sua contrarietà: "Se cominci a detassare gli straordinari o a dare premi di produttività riesci a coniugare il nostro sistema di pmi con la concorrenza internazionale e sei in grado di superare le sfide di tutti i giorni". All’incontro con la stampa hanno partecipato anche Alessandra Servidori, candidata forzista alle Europee, la consigliera regionale Valentina Castaldini, il segretario di Forza Italia Bologna Lanfranco Massari e la dirigente Annamaria Cesari

Giovanni Di Caprio