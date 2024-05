Ima apre le porte ai giovani e agli studenti

OZZANO DELL’EMILIA (Bologna)

In occasione della prima Giornata Nazionale del Made in Italy, il Comitato Leonardo ha lanciato il progetto Open Factory: un’iniziativa volta a sottolineare l’importanza del concetto del Made in Italy e l’eccellenza delle imprese italiane.

IMA, una delle aziende socie del Comitato Leonardo che hanno aderito all’iniziativa, promuove un evento rivolto a giovani e studenti per diffondere la conoscenza di una cultura tecnica sostenibile e per celebrare la Giornata Nazionale del Made in Italy.

L’Open Factory “IMA: a sustainable factory” avrà luogo lunedì prossimo 27 maggio dalle ore 14.30 alle 16.30 presso lo stabilimento del Gruppo IMA in via Europa 6 a Ozzano dell’Emilia, Bologna. Nel corso dell’evento verranno illustrati i successi e le sfide che l’Ima affronta quotidianamente.

L’appuntamento è gratuito e a numero chiuso.