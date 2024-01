Immigrazione e accoglienza

Parte martedì il percorso informativo relativo al progetto Vesta. Il percorso sarà condotto dalla cooperativa Cidas in collaborazione con Asp Città di Bologna e si rivolge a tutti i cittadini interessati al tema dell’accoglienza in famiglia e dell’affiancamento di persone migranti. Il percorso si articolerà in quattro incontri di due ore ciascuno: 23 gennaio e 6 febbraio ore 18-20 a Bentivoglio, Sala dello Zodiaco di Palazzo Rosso, via Marconi 5; 30 gennaio e 13 febbraio ore 18-20 a Minerbio, biblioteca comunale, piazza Dalla Chiesa 1. La formazione fornisce strumenti di carattere generale e pratico per comprendere il fenomeno migratorio. I partecipanti rifletteranno sui diversi significati attribuiti all’esperienza della vicinanza solidale, dell’accoglienza e all’incontro con l’altro proveniente da una cultura diversa.