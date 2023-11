Imprese storiche e responsabili:. Emil Banca c’è

Emil Banca è stata inserita nell’Albo metropolitano delle imprese socialmente responsabili nelle sezioni Aziende Solidali e Aziende Educative. È inoltre stata inserita nel Registro Imprese Storiche, l’elenco di aziende, di ogni settore, che possono vantare almeno un secolo di ininterrotta attività sul territorio. Per promuovere lo sviluppo di una responsabilità sociale collegata ai temi dell’Agenda 2030, lo scorso marzo è stato istituito l’Albo metropolitano delle aziende socialmente responsabili, aperto a tutte le organizzazioni che si distinguono per comportamenti virtuosi e sostenibili. L’Albo ha tre sezioni distinte: Aziende Solidali, Aziende Educative e Aziende Inclusive. Istituito invece nel 2011, il Registro Nazionale delle Imprese Storiche intende premiare le realtà che hanno saputo trasmettere alle generazioni successive le loro competenze e conoscenze, nonché valori fondanti del fare impresa. Sono circa 70 quelle con sede nella provincia tra cui Emil Banca che opera dal 1895. "Questi riconoscimenti – ha commentato il presidente di Emil Banca, Gian Luca Galletti (nella foto) – confermano l’impegno che la nostra Banca da sempre mette per lo sviluppo equo, solidale e sostenibile delle comunità in cui è inserita e descrivono il rapporto con il territorio che caratterizza il nostro modo differente di fare banca". L’impegno si rinnova ogni giorno mentre si cerca di "fare rete con gli altri soggetti che hanno a cuore il bene comune" ha poi concluso Galletti in sede dell’ incontro ’Bologna Missione Clima - Chiamata all’azione’ per la costruzione del Climate City Contract, il Patto che la città arriverà a stipulare con la Commissione Europea con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030.