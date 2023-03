In bici o in bus per raggiungere gli impianti sportivi

Non è un nuovo campionato, ma è ugualmente una gara che premia gli atleti che per raggiungere gli impianti sportivi di Casalecchio utilizzeranno la bicicletta, il trasporto pubblico, il monopattino o camminando. Una sfida originale intitolata Uisp green mob-Casalecchio alla quale si partecipa scaricando l’app GoodGo, predisposta dalla start up EcoGeko (Università di Pisa), che contabilizza i chilometri percorsi per raggiungere la Cittadella dello Sport di via Allende in bicicletta, camminando, in carpooling, in monopattino o con i trasporti pubblici. Una gara fuori dagli schemi che scade 31 marzo, quando saranno riconosciuti premi green ai migliori classificati. Il progetto Uisp nell’area metropolitana di Bologna è stato patrocinato dal Comune di Casalecchio con l’adesione della PolMasi opera da oltre mezzo secolo, ed è un’associazione che conta più di 5mila associati e che svolge circa 25 attività differenti. La méta scelta: la cittadella dello sport di via Allende, è un’area oggetto di una massiccia riqualificazione che comprende diversi impianti sportivi, tra cui la palestra Gimi Sport Club, il palazzetto Cabral, il Nuovo Circolo Tennis e paddle, lo stadio Veronesi e l’area ciclismo sede della Ceretolese 1969.