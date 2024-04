In mostra trenta quadri dell’artista Corrado Avanzi

Stasera alle 17 si inaugura alla Sala espositiva comunale in via Matteotti 79 la mostra di pittura ’La Creazione’ di Corrado Avanzi, organizzata con il patrocinio di Comune e Pro Loco di Castel San Pietro.

"In esposizione ci saranno una trentina di quadri che raffigurano diversi momenti della creazione della terra – spiega l’artista -. Per la maggior parte si tratta di nuove opere, frutto di recenti esperimenti cromatici, che si differenziano da quelle precedenti per l’uso di colori più intensi e scuri, che meglio esprimono lo stato d’animo prevalente in questi tempi difficili per l’umanità e per il pianeta".

All’inaugurazione seguirà un rinfresco offerto da Ottica Inn e Ristorante Arlecchino.

La mostra si potrà visitare tutti i giorni, fino al primo maggio, dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 18.