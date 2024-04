In moto contro un camion, grave un 25enne

A 25 anni, lotta tra la vita e la morte al reparto di Rianimazione del Maggiore, dopo un incidente in moto sulla Porrettana Vecchia. Lo schianto è avvenuto nella serata di mercoledì, intorno alle 21,10, a Pontecchio Marconi, di fronte a Villa Fiore. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Sasso, subito intervenuti assieme ai sanitari del 118, ai vigili del fuoco, alla polizia e alla locale di Casalecchio, la moto si sarebbe scontrata con un camion, finendo contro la fiancata laterale dell’autocarro: il giovane conducente, in quel frangente, ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato al centro della carreggiata, incastrato sotto la sua moto.

I testimoni dello schianto hanno immediatamente chiamato i soccorsi: i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare il ragazzo rimasto incastrato tra le lamiere, subito affidato ai sanitari del 118, che dopo averlo rianimato lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove si trova adesso ricoverato, in pericolo di vita, nel reparto di Rianimazione.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi dell’incidente e ascoltato i testimoni, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Anche il camionista coinvolto nello scontro, che è rimasto illeso, ma sotto choc, è stato sentito dai militari dell’Arma. Il drammatico schianto ha riportato al centro dell’attenzione la situazione di quel tratto di Porrettana, non nuovo ad incidenti anche gravissimi o fatali. Sulla pagina Facebook ‘Sei di Sasso Marconi se...’ sono tantissimi i commenti di apprensione per le condizioni del venticinquenne, nella speranza che possa riprendersi, e altrettanti quelli di chi continua a chiedere interventi per mettere in sicurezza quel tratto di strada, nella speranza che simili incidenti non si ripetano più.