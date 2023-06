In Pinacoteca i ragazzi del Laura Bassi scoprono le loro ’Anime’

Tanti gli appuntamenti in Pinacoteca in questi giorni. Oggi dalle 10.30 alle 14, nella Sala degli Affreschi di Mezzaratta, si terrà la performance ’Anime’, elaborata e interpretata dagli studenti della classe 4G del Liceo Laura Bassi (corso documentaristico) ad ingresso compreso nel costo del biglietto. I ragazzi ogni settimana sono andati a scoprire la bellezza delle opere esposte e le hanno rielaborate appunto in ’Anime’ (foto), lavoro che coinvolge un percorso coreografico di performing art. Domani la Pinacoteca è a ingresso libero con visita guidata (da prenotare) alle 16,30 sul tema ’L’Accademia degli Incamminati’. Aperto domani anche Palazzo Pepoli Campogrande, dalle 10 alle 18, sempre ad ingresso libero.