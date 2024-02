In Salaborsa . Francesco Bianconi e la passione per Verdi

È il musicista e scrittore Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, l’ospite dell’appuntamento di ’Parliamo d’Opera’ dedicato al ’Trovatore’ di Giuseppe Verdi, che andrà in scena al Comunale Nouveau dal 18 al 25 febbraio. La rassegna, molto seguita, affida a protagonisti della musica contemporanea la rflessioni sulle grandi pagine dell’opera lirica, e il risultato è sempre soprendente. In particolare, oggi alle 18.30 in Salaborsa Francesco Bianconi affronterà il Trovatore con Pierfancesco Pacoda e Luca Baccolini, partendo dai temi ricorrenti nel capolavoro verdiano per far emergere la loro assoluta contemporaneità. Non solo, Bianconi racconterà ai presenti la sua passione per l’opera lirica e per Verdi in paricolare, ripercorrendo poi il suo percorso di musicista poliedrico, cantante e scrittore.