In vendita sull’app abiti rubati. Coppia di ricettatori nei guai

Altro che svuotare l’armadio e guadagnare qualche decina di euro dando via gli abiti che non si indossano più. La coppia di moldavi, individuata dai poliziotti del commissariato Due Torri San Francesco, aveva avviato un vero e proprio business, sfruttando le possibilità offerte da una nota app di vendita di abiti e accessori usati.

Usati, però, non rubati, come quelli che, stando a quanto ricostruito dalla polizia, marito e moglie, 30 anni lui, 25 lei, avevano messo in vendita sulla app. Più di settanta i capi di abbigliamento, oltre a decine e decine di articoli di profumeria e cosmetica, che sono stati recuperati nell’abitazione della coppia, in zona Santa Viola, divisi tra cantina - dove era stoccata la maggior parte dei prodotti per viso e corpo - e appartamento.

Gli agenti sono arrivati a individuare la coppia di ricettatori al termine di un’indagine partita dall’analisi del profilo, sulla app di compravendita, tramite il quale veniva venduta merce ritenuta rubata: un profilo risultato intestato alla donna, incensurata a differenza del marito, che invece vanta già diversi precedenti per reati contro il patrimonio.

Nei giorni scorsi i poliziotti hanno perquisito la loro abitazione in Santa Viola, trovando 72 capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 7000 euro, risultati provento di un ingente furto di merce messo a segno un anno e mezzo fa in un negozio a Sasso Marconi.

In casa c’erano anche diverse buste, con all’interno alcuni degli abiti rubati, già etichettate e pronte per essere spedite agli acquirenti tramite il sito online. I prodotti cosmetici, anch’essi ritenuti oggetto di furto, erano invece custoditi in in cantina. Il valore complessivo della merce rinvenuta è di circa 14mila euro. Non solo: nell’appartamento, nella disponibilità dell’uomo, sono stati trovati anche 7.500 euro in contanti. Tutto è stato sequestrato e la coppia è stata denunciata per ricettazione.

n. t.