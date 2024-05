Inaugurato il Cau di San Lazzaro: "Così verranno ridotte le criticità"

Doppio taglio del nastro presso la Casa della Comunità di San Lazzaro: in occasione dell’inaugurazione del Cau, il direttore generale dell’Azienda Usl Paolo Bordon, il direttore del Distretto Savena Idice Michele Baccarini, la sindaca Isabella Conti e l’assessore alle Politiche per la Salute della Regione Raffaele Donini hanno fatto visita anche ai nuovi ambulatori odontoiatrici. Dopo circa due mesi di lavori finalizzati alla riqualificazione dei locali, i tre ambulatori odontoiatrici dotati di apparecchiature tecnologicamente avanzate saranno in grado di migliorare la qualità delle prestazioni offerte.

Il Cau, collocato all’interno della Casa della Comunità di via Repubblica 11, è una struttura sanitaria in cui lavorano medici di assistenza primaria e infermieri, pronti ad assistere pazienti con problemi urgenti a bassa complessità, 7 giorni su 7 h24, in accesso diretto.

Nel Cau è prevista, durante il giorno, la presenza di 2 medici, 1 infermiere e 1 oss, mentre la notte l’attività viene garantita da 1 medico e 1 infermiere.

Una volta terminati i lavori di ampliamento della struttura, attualmente in corso nell’ambito dei finanziamenti Pnrr, il Cau sarà collocato al piano terra della nuova ala dell’edificio, a lato dell’ingresso principale. I Primi casi trattati nella giornata di apertura sono stati una puntura di insetto e una lombalgia. In tutto sei gli accessi nella sola mattinata di ieri.

Così l’assessore Donini: "In caso di dolori o sintomi gravi, quali quelli toracico, il cittadino dovrà chiamare il 118 ed entrare così celermente nell’efficace sistema sanitario locale. Per problemi minori queste strutture hanno un ruolo importante, fondamentale nei territori. Permettono visite e risposte efficaci ed anche la possibilità di fare indagini di primo livello che possano poi indirizzare verso la risoluzione del problema o verso la specialistica più affine. I centri di assistenza urgenza che stiamo aprendo in tanti paesi della cintura metropolitana, oltre che in città, colmeranno uno spazio importante e ridurranno le criticità".

Zoe Pederzini