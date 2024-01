Incendio nella notte in zona Barca a Bologna, auto a fuoco: l’ombra del dolo

Bologna, 5 gennaio 2024 – Fuoco nella notte in via Quirino di Marzio, alla Barca, dove vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti intorno alle 22 per un’auto che stava bruciando.

I pompieri si sono subito adoperati per spegnere il rogo: sul posto, dai primi accertamenti, non sono stati trovati segni di innesco. Non è escluso però che le cause dell’incendio possano essere dolose.

Sull’episodio indagano i carabinieri del radiomobile, intervenuti ieri sera nella strada della Barca, dove intanto era arrivato anche il proprietario dell’auto distrutta, che è stato ascoltato.