Incidente a Granarolo (Bologna) oggi, auto sbatte contro i pali dell’illuminazione: conducente in ospedale

Granarolo (Bologna), 24 maggio 2023 - Un incidente ha paralizzato, questa mattina, verso le 7 la via San Donato a Granarolo dell’Emilia poco dopo la frazione di Quarto. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno facendo i rilievi necessari, un’automobile sarebbe uscita di strada andando ad impattare prima con alcuni pali dell’illuminazione, infine con un muretto che si trova a lato della carreggiata, a fianco della pista ciclabile dove, per fortuna, in quel momento non passava nessuno.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo che era alla guida dell’auto che, poi, è stato portato via dai sanitari del 118 in codice di media gravità.

La Polizia Locale di Granarolo ora dovrà appurare le cause di questo incidente. La circolazione sulla San Donato è rimasta rallentata per ore.