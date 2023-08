Incidente a Rastignano (Bologna) tra scooter e auto: due ragazze ferite e traffico in tilt

Pianoro (Bologna), 2 agosto 2023 - Incidente sulle strade di Pianoro poco dopo le 20. Lo scontro, che ha coinvolto uno scooter e una macchina, non ha avuto per fortuna gravi conseguenze, ma ha paralizzato il traffico.

Lo schianto si è verificato su via Andrea Costa all’incrocio tra via Valle Verde, in frazione pianorese di Rastignano, proprio in quell’incrocio dove è assente l’impianto semaforico e si sono già verificati almeno una decina di incidenti nei mesi scorsi.

Ma torniamo ai fatti: stando alle prime testimonianze di residenti e commercianti della zona: pare che alla base dell’incidente ci sia una mancata precedenza. Pare che lo scooter, con a bordo due ragazze 30enni, stesse procedendo sulla via Andrea Costa quando una macchina è piombata su di loro. I rilievi li stanno facendo i carabinieri locali.

Sul posto anche i sanitari del 118 con due ambulanze che hanno medicato le ragazze e le hanno portate via in codice di bassa gravità. Le forze dell’ordine chiariranno la dinamica esatta dello scontro. Quel che è certo è che al circolazione è rimasta paralizzata a lungo a Rastignano in un tratto già di per sè molto trafficato