Inclusione e parità di genere in azienda. Doppia certificazione per La Petroniana

Dopo aver ottenuto nel 2022 la certificazione ISO 45001:2018 per la salute e sicurezza sul lavoro, La Petroniana, società di pulizia e logistica con circa 600 collaboratori e sede a Zola Predosa, prosegue il proprio processo di costante miglioramento dell’organizzazione interna in un’ottica di profonda ’etica del lavoro’. È dei giorni scorsi, infatti, la consegna all’azienda, nata agli inizi degli anni Ottanta dall’intuizione di Maria Santucci e del marito Vincenzo Guastafierro e oggi guidata dal loro figlio Flavio Guastafierro insieme a Paride Cinieri e Carlo Fancinelli, di altre due importanti certificazioni.

La prima è la UNI ISO 30415:2021 Diversità e inclusione, che certifica in azienda la promozione di una cultura organizzativa diversificata e inclusiva. "Questo può consentire alle persone di fare del proprio meglio in condizioni che portano a una collaborazione e una partecipazione efficaci", spiega Flavio Guastafierro, amministratore delegato de La Petroniana. "L’obiettivo è quello di essere un’organizzazione più inclusiva e socialmente responsabile, capace di sviluppare conoscenze, abilità e capacità fondamentali per il proprio sviluppo e il benessere personale di chi ci lavora".

La seconda è la Uni PdR 125:2022 sulla parità di genere. Si tratta di una certificazione volontaria con cui l’azienda assicura una politica di gender equality e la creazione di un ambiente lavorativo più inclusivo e meno discriminatorio. "Anche in questo caso – rimarca Guastafierro – abbiamo lavorato per l’adozione di politiche aziendali che riducano la disparità di genere in tutte le aree che presentano maggiori criticità, come le opportunità di carriera, la parità salariale a parità di mansioni, la gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità".