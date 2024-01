Incontri dedicati all’adolescenza. Oggi si parla dei pericoli di internet

Oggi dalle 18 alle 20, nel centro per le famiglie Casa Isora, via Matteotti, a Persiceto, parte la seconda edizione di incontri itineranti sul tema dell’adolescenza dedicati a genitori e insegnanti. Il titolo di oggi è "Internet: opportunità e pericoli. Conosciamo la rete per prevenire comportamenti a rischio dei figli e agire in caso di bisogno" con Stefania Crema, agente di polizia locale, referente del progetto "Mi fido di te". Martedì 23, nel centro Abilità, in via Ilaria Alpi a Calderara "Adolescenza: i cambiamenti degli adulti che accompagnano alla crescita" con Milena Bregoli, psicologa psicoterapeuta.