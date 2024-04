Incontri sulla cura famigliare tra assistenza ed emozioni

ZOLA PREDOSA

Venerdì prossimo, nella sala corsi del municipio, ‘Caregiver day 2024’: ciclo di incontri sul tema della cura famigliare dei congiunti bisognosi di aiuto e assistenza. Promossa da Asc-InSieme, in collaborazione con l’Ausl Bologna (distretto Reno Lavino Samoggia) in programma dal 19 aprile al 28 maggio, con l’obiettivo di affrontare i temi cruciali per chi si prende cura di una persona cara. Si parlerà quindi di assistenti familiari (dove cercarla, individuare quella giusta, come regolarizzarla), di emozioni (tristezza, impotenza, senso di colpa ma anche affetto, dedizione e riconoscimento) di creatività (si costruirà insieme un calendario di attività da svolgere con il proprio caro), di cura di noi (corsi di ginnastica per caregiver) e di prevenzione (supporto per l’accesso ai programmi di screening oncologici).