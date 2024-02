Incontro con la luce di Pietro Terzini

In GalleriaCavour 1959 sabato dalle 19,30 durante la Notte Bianca dell’arte, nel ’Trivio’ del salotto del lusso incontro con Pietro Terzini, l’artista autore della scritta luminosa che dal 19 dicembre campeggia sulla parete del palazzo e che sarà visibile fino all’8 febbraio. Nel Quadrivio da oggi in anteprima presentazione della Ducati Streetfighter V4 Lamborghini ’Centauro’ e la Lamborghini Huracán EVO ’Minotauro’, arricchiti e reinterpretati dall’arte iperrealista di Paolo Troilo, artista italiano celebre per la sua tecnica di pittura che prevede l’utilizzo delle dita per stendere la vernice sull’opera. Ancora, fino al 5 febbraio nella Terrazza Green Wilson Paez Casas, hair stylist e artista colombiano, presenta ’Her’, originale percorso espositivo curato da Licia Mazzoni.