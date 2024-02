Incontro con la scrittrice. Sabrina Grementieri

Mercoledì 8 marzo presso il Phi Hotel Emilia serata speciale con Sabrina Grementieri, scrittrice di romanzi di narrativa femminile che presenterà, alle 21, il suo ultimo libro "Il sole di sera" Love edizioni 2024. Dopo una brutale aggressione che le ha causato una perdita di memoria, Marianna finisce per caso in un antico borgo. In questo luogo incantevole, ciò che riaffiora dal passato sconvolge la vita di Marianna, che si trova a dover fare i conti con verità nascoste troppo a lungo. Prenotazione necessaria entro il 2 marzo allo 051791370 o per mail a biblioteca@comune.ozzano.bo.it.