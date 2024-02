Incontro con l’autore a Pieve. In biblioteca il poeta Riccioni

Oggi doppio appuntamento, nella biblioteca comunale Le scuole di Pieve di Cento, con lo scrittore e poeta Alessandro Riccioni. Alle 17,30 l’autore presenterà il suo ultimo albo "La Strada" e leggerà, anche in lingua originale, tante storie da lui tradotte dall’inglese. Alle 21 invece è previsto l’incontro dal titolo "Due cose che so di me: la poesia come dono" di e con Alessandro Riccioni. Lo scrittore è nato a Lizzano. Ha studiato lingue straniere all’università di Bologna. Ha insegnato per anni e ora è bibliotecario ’di montagna’. Da molti anni si occupa anche di promozione della lettura e partecipa a progetti di formazione per insegnanti, colleghi bibliotecari, genitori. Ha pubblicato diversi libri di poesia. E, dal 2011, scrive anche per bambini. Alcuni suoi libri sono pubblicati in Brasile, Cina, Corea del Sud e Francia. Di recente, ha ricominciato a tradurre, soprattutto di albi illustrati e libri di divulgazione per ragazzi.