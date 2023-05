Infiltrazioni d’acqua, tetto ’rattoppato’

D’urgenza, sabato il Comune ha spedito i tecnici a rattoppare il tetto colabrodo della materna Scarlatti dove i bimbi della sezione Sole, a causa del diluvio, si trovavano in una situazione malsana. Con secchi, umidità e muffe. "L’edificio – spiega il Comune – è di proprietà di Asp ed è stato dato in uso al Comune che deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nel corso dei sopralluoghi effettuati dal personale tecnico del Comune, si è ravvisata la necessità di intervenire in alcune zone della copertura che hanno evidenziato problemi di infiltrazioni". Adesso "stiamo valutando la tipologia di intervento da mettere in atto nel periodo di sospensione estiva dell’attività didattica".

Rispetto a ieri, "i bambini sono stati spostati in parte al piano terra per laboratori da fare con le altre sezioni, in parte nei locali dormitorio e nel corridoio del primo piano".