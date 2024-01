Influenza, Donini: : "Siamo vicini al picco, tuteliamo i più fragili"

Sono oltre 885mila le vaccinazioni antinfluenzali, all’8 gennaio 2024, in Emilia-Romagna, che continua ad essere la regione con la più alta adesione alla campagna vaccinale. Tuttavia, nella nostra regione ad oggi, sono stati accertati 32 casi gravi di influenza e al momento si registrano, purtroppo, tre decessi, uno dei quali da confermare. "Siamo in prossimità del picco influenzale - commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - e c’è ancora tempo per vaccinarsi. Per questo rinnovo l’appello, per sé stessi, per la comunità, in particolare per i più fragili, e per non sovraccaricare gli ospedali".