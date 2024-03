Iniziano le iscrizioni ai nidi comunali. Open day nelle strutture per l’infanzia

Dal 1° al 30 aprile sarà possibile effettuare l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2024/2025. Le iscrizioni possono essere presentate esclusivamente online utilizzando le credenziali Spid. Giovedì 4 alle 17.30 si terrà un incontro informativo in Municipio, per fornire informazioni sull’offerta educativa e chiarimenti a eventuali dubbi sulle modalità di iscrizione. Nel corso dell’incontro verranno inoltre comunicate le date degli open day in presenza presso i singoli nidi, ad accesso contingentato (un solo genitore per nucleo familiare).