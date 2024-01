Iniziative per over 18 con ’The Square’

A Castel San Pietro Terme inaugura ’The Square’, un nuovo calendario di iniziative rivolte ai giovani over 18, che si vanno ad aggiungere alle tante per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni che già trovano ospitalità all’interno degli spazi di aggregazione giovanile in via Tosi 7, nel capoluogo. Da gennaio, il centro apre infatti ogni mercoledì sera dalle 20 alle 23, grazie alla presenza di un operatore della cooperativa Officina Immaginata, per accogliere giovani dai 18 anni in su che vogliano utilizzare le sale per studiare, giocare, fare musica o semplicemente chiacchierare e trascorrere tempo insieme. Inoltre, indicativamente una volta al mese, nella giornata di domenica o in altri momenti stabiliti insieme, viene programmato un evento speciale a tema. Il primo in cartellone sarà un evento musicale organizzato per domenica 11 febbraio, di cui seguiranno dettagli. "Con l’attività di The Square – è il commento dell’assessore ai Giovani Fabrizio Dondi – rendiamo gli ampi spazi del centro di via Tosi ancora più belli e accoglienti per tutti e aggiungiamo nuove attività,rivolte ai ragazzi più grandi. Con il lavoro che da tre anni portiamo avanti sul centro di via Tosi e con il progressivo aumento delle aperture anche su quello di Osteria Grande, diamo riscontro alle richieste di valorizzazione e di apertura di spazi di aggregazione a libero accesso che vengono dal mondo giovanile".