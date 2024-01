Installati i cartelli segnaletici dei nove defibrillatori

A Granarolo installati i cartelli segnaletici per rendere evidente la presenza dei Dae (defibrillatori semiautomatici esterni). In totale, ad oggi, gli apparecchi salvavita sono nove: alla farmacia Fabbri, presso gli orti, alla tabaccheria di Viadagola, alla farmacia di Lovoleto, sotto al portico dell’Operosa a Cadriano e al centro civico, alla Casa degli Eventi di Quarto, sotto al portico dell’Officina del Benessere e al bar Rossoblù sempre di Quarto. I cartelli sono stati donati all’amministrazione dalla Sagra di Viadagola, unitamente ad un Dae in dotazione alla Polizia Locale.

L’amministrazione comunale specifica: "Un sentito ringraziamento a GranaroloCardioprotetta per il suo costante impegno nella diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare in caso di arresto respiratorio e cardiaco".