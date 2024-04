Intelligenza artificiale e qualità delle leggi. Ecco come funziona ’Savia’: oggi l’incontro

L’Intelligenza artificiale può essere utilizzata per mettere a punto leggi di qualità? È possibile sviluppare metodologie di intelligenza artificiale da applicare al processo legislativo? Savia, il progetto realizzato dall’Assemblea legislativa della Regione con il Consorzio Cineca, e con Unioncamere e il Dipartimento di studi giuridici dell’Unibo, cerca di dare una risposta. Il progetto viene presentato oggi dalle 9.30 alle 13 nella Sala Fanti dell’Assemblea legislativa in viale Aldo Moro 50. Nell’incontro, con i saluti di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa, sarà delineata la visione strategica del progetto e le sue traiettorie di sviluppo futuro, con conclusioni di Francesco Ubertini, presidente di Cineca. Si presenteranno poi tecnicamente il progetto Savia, ancora in forma di prototipo, e la sua applicazione pratica.