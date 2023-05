International School of Bologna Festa grande per i diplomi

L’International School of Bologna (Isb), ha ospitato famiglie, membri della comunità e ospiti d’onore della scena imprenditoriale bolognese, per celebrare i diplomandi della classe Isb 2023. La cerimonia formale del diploma si è tenuta all’Hotel Royal Carlton, celebrando il termine di un percorso accademico lungo 12 anni per 21 studenti che aspirano a diventare i leader di domani e i custodi di un mondo migliore. La Classe del 2023 è la settima a diplomarsi all’Isb, fondata nel 2004 dalla signora Esther Martelli, prima e unica scuola IB Continuum nella regione. Dei 21 neo diplomati, circa il 50% sono italiani, l’altra metà proviene da diversi paesi. Molti di loro studiano all’Isb dalle elementari o persino dalla materna. Altri, invece, sono entrati a far parte della scuola a metà del loro percorso.

"Dopo diversi anni di studio e qualche sacrificio, i nostri studenti hanno completato quella che è riconosciuta come l’istruzione secondaria più valida dal punto di vista accademico e curricolare in Europa- afferma Janecke Aarnaes, direttrice della scuola-. Le porte del loro futuro nelle università italiane e internazionali sono ora aperte". L’Isb offre un percorso di istruzione completo, costituito da quattro programmi accademici che sono uniti dalla filosofia dell’International Baccalaureate e dagli approcci all’apprendimento e all’insegnamento. I programmi International Baccalaureate sono leader nell’istruzione internazionale.

Diverse ricerche accreditate indicano che, includendo un focus su tutti gli aspetti di uno studente, non solo quello accademico, l’Ib offre un’esperienza educativa trasformativa, rispetto ai sistemi tradizionali che si concentrano principalmente sulla parte teorica.