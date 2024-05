Isabella Rossellini, la star sorride alle Serre. Bagno di folla per l’attrice e i suoi corti

Famosa per i suoi ruoli ammalianti in ’Velluto blu’ (1986) di David Lynch e altri classici, Isabella Rossellini ora ama mostrare il suo lato comico in una serie di micro-corti fantasiosi e del tutto unici sullo strano mondo animale che, oltre all’ingegno visivo e all’umorismo malizioso, offrono un sacco di informazioni interessanti. Gli episodi mignon di Green Porno, Seduce Me e Mammas si distaccano completamente dal solito formato dei documentari naturalistici, facendo ricorso a marionette e colorate scenografie di cartone per ricreare i rituali riproduttivi e i comportamenti materni di alcune specie animali. Un approccio originale apprezzatissimo dal pubblico e che ha aperto la rassegna estiva ’Semi. Il cinema alle Serre’.