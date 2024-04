Iscrizioni al Nido. Ultimi giorni per le domande

Fino al 30 aprile i genitori dei bambini nati negli anni 2022, 2023 e fino al 31 marzo scorso, possono presentare domanda di ammissione al servizio nido di Anzola. Nel caso in cui, soddisfatte tutte le domande pervenute, risultino ancora posti disponibili, il periodo di presentazione delle domande verrà riaperto il prossimo ottobre. Per i bambini che già frequentano il servizio nido d’infanzia non è necessario rinnovare l’iscrizione. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente attraverso i servizi on line del Comune. Per definire la posizione in graduatoria, a parità di punteggio, si utilizza il valore Isee del nucleo familiare in corso di validità. La presentazione dell’Isee non è obbligatoria, ma in condizioni di parità ha la precedenza il nucleo familiare con reddito inferiore. Per ottenere l’attestazione Isee gli interessati devono rivolgersi Centri di assistenza fiscale che la rilasciano gratuitamente.