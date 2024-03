Iside, un tempio per la dea egizia: il culto a Bologna

Bologna, 25 marzo 2024 – Non tutti sapranno che in passato Bologna vantava un fervido culto della dea Iside, con un tempio a lei dedicato. È una storia impressa nell’epigrafe ‘Dominae Isidi Victrici’, ritrovata nel XIII secolo e oggi murata e visibile su una delle mura laterali nel complesso delle Sette chiese. Proprio in piazza Santo Stefano, il ritrovamento della lastra risalente al primo secolo d. C. spinge a pensare che un tempo qui ci fosse un iseo dedicato al culto della dea egizia. Dell’antico tempio, oggi, restano anche le colonne riutilizzate per la chiesa del Santo Sepolcro (nella foto).

Vi raccontiamo il culto della dea Iside sotto le Due Torri nella puntata di oggi del nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’.