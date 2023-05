Istituto Santa Giuliana Domani sciopero e presidio

Presidio, domani, alle 10, del personale dell’Istituto Santa Giuliana di fronte ai cancelli della scuola Iin via Mazzini. La mobilitazione – spiegano i sindacati Flc-Cgil Bologna, Fp-Cgil Bologna, Cisl Scuola Bologna e Uiltucs Emilia-Romagna – si tiene in concomitanza con la nuova giornata di sciopero proclamata nei giorni scorsi.

Una mobilitazione, viene evidenziato in una nota congiunta, intesa a proseguire "fino a che gli impegni assunti dalla Congregazione delle Suore mantellate per prospettare soluzioni occupazionali non si tradurranno in realtà". La Congregazione, proprietaria dell’istituto, ha annunciato, lo scorso novembre, di voler cessare l’attività mettendo a rischio 27 lavoratrici e lavoratori. Al presidio, concludono i sindacati, "parteciperà anche una delegazione di studentesse ospiti del convitto".