‘Istruzioni’ per difendersi dalle truffe. Il luogotenente Patti al circolo Trigari Il luogotenente Nicola Patti, comandante della stazione carabinieri Navile, spiegherà come riconoscere tentativi di raggiro nell'incontro 'Non ci casco' per over 65 al circolo Trigari. Sarà illustrato un protocollo d'intesa per difendere anziani da scippi e truffe.