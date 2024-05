Italia Viva: "Stiamo con Ruggeri". Lite sulle lettere con simbolo M5s

Italia Viva che conferma il suo sostegno a Matteo Ruggeri e gli alleati di Dario Braga che contestano l’uso improprio del simbolo del M5s. È guerriglia senza sosta, a Casalecchio, fra le coalizioni che, nel centrosinistra, si fronteggiano in vista delle elezioni amministrative. Dopo la dichiarazione di Coalizione civica, che ha deciso di sostenere la lista alternativa a quella ufficiale del Pd, in una nota Cristina Bartolini e Mario Vanelli (Italia Viva) attaccano Azione (alleata di Braga) e ribadiscono la scelta convinta a Ruggeri: "Lui condivide i nostri valori di trasparenza, legalità e progresso. I cittadini casalecchiesi sapranno riconoscere la differenza tra una politica di divisioni e ostruzionismo e una costruttiva e orientata al futuro".

Ed è scontro anche simbolo elettorale del Movimento 5 Stelle, escluso dalla coalizione del candidato Pd, Ruggeri, dopo la decisione degli organismi direttivi nazionali del partito di Giuseppe Conte. A livello locale la lista che aveva già depositato simbolo e firme è stata trasformata nella lista ‘civica’ Casalecchio con le stelle, dotata di ben 7 stelle coi colori dell’arcobaleno disposte in cerchio sotto le figure stilizzate di altrettante persone. Un cambio che, però, non è stato recepito nella lettera agli elettori che Ruggeri sta facendo recapitare nelle case di tutte le famiglie di Casalecchio. Una discrasia che non è piaciuta a Saverio Vecchia, ex Pd e candidato nella lista Centrosinistra per Casalecchio a sostegno di Braga: "Io, come migliaia di casalecchiesi, riceviamo in questa lettera un’informazione non trasparente. Troviamo cioè tra i simboli che sostengono il candidato Matteo Ruggeri, quello nazionale del M5s. Cosa che mi farebbe pensare, se fossi un elettore 5Stelle, che il mio partito sostenga questo candidato, e che quindi sulla scheda troverò quel simbolo. E invece non è così, quel simbolo è stato sostituito con un altro".

Critica che Ruggeri respinge al mittente spiegando che comunque, pur avendo ritirato il simbolo, il M5s, per voce dei suoi vertici, ha confermato il sostegno elettorale alla sua candidatura: "La lettera che sta ora arrivando nelle case è stata stampata quando il ritiro non era ancora avvenuto. La procedura di spedizione non si poteva fermare per modificare questo che è un dettaglio, tanto che nei volantini che facciamo adesso utilizziamo il nuovo simbolo". Dai militanti stellati si replica definendo queste critiche come "polemiche irricevibili. Noi siamo gli stessi, radicati a Casalecchio da undici anni, attivi sul territorio ora come allora".

Gabriele Mignardi