Komos & Co.. L’energia femminile parte dal Cassero

Da oggi al 2 giugno, ecco la kermesse di Komos & Co. Il tema di questa undicesima edizione è FemEnergy, intesa come energia femminile, e si propone di usare diverse forme di arte per contrastare la violenza e le discriminazioni di genere. Le artiste invitate provengono tutte dal mondo transfemminista queer e ci accompagneranno per quattro serate alla scoperta di varie forme d’arte: musica, danza, burlesque e scrittura. Si parte alle 18.30 con un happening al Cassero Lgbtqia+ center con ospiti come Nuit Blanche e Odette Face.