La ’Bologna fotografata’ prorogata al 4 agosto. E a febbraio pure la ’World Press Photo 2023’

La mostra Bologna fotografata. Persone, luoghi, fotografi allestita dalla Cineteca nel Sottopasso di via Rizzoli, sarà prorogata fino al 4 agosto. Una mostra che si muove su un doppio binario: da un lato, segue un percorso cronologico che va dalla fine dell’Ottocento ai primi anni Novanta del Novecento, con gli ultimi scatti prima dell’avvento della fotografia digitale; dall’altro lato, testimonia il lavoro degli studi fotografici che nei decenni hanno costruito l’immagine della nostra città, fin dal pioniere Pietro Pioppi, pittore paesaggista passato alla fotografia, titolare di uno degli studi più importanti della seconda metà dell’Ottocento.

E dal 3 al 25 febbraio, sempre nel Sottopasso di via Rizzoli, Bologna fotografata sarà affiancata dalla mostra World Press Photo 2023, promossa in collaborazione con Foto Image e World Press Photo Foundation, con gli scatti premiati – nell’anno appena trascorso – dal più prestigioso concorso fotogiornalistico internazionale. Una selezione degli scatti in concorso all’ultima edizione del World Press Photo, che dal 1955 premia il meglio del fotogiornalismo proveniente da tutto il mondo. La mostra World Press Photo 2023 sarà accompagnata, lungo l’arco del mese di febbraio, da una serie di incontri al Cinema Modernissimo con fotografi ed esperti.