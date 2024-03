La clessidra di Erio Carnevali in mostra alla Rocca

Apre sabato prossimo, alla Rocca dei Bentivoglio, la mostra Clessidra: la misura del tempo ritrovato, di Erio Carnevali, artista modenese che negli anni ha fatto dell’astrazione il suo tratto distintivo. In esposizione nel capoluogo di Valsamoggia 40 piccole opere su carta assorbente che sono simbolicamente la rappresentazione del trascorrere di un tempo che non ha misura né spazio ma solo umanità. Una mostra che esprime l’attenzione della Fondazione per l’arte contemporanea, che viene ospitata e messa in stretta relazione con il Museo civico archeologico.