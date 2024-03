La Croce Rossa in visita da carabinieri e pompieri

Una mattinata all’insegna degli auguri per una buona Pasqua quella della Croce Rossa, che ieri mattina ha fatto visita a carabinieri e vigili del fuoco. In via dei Bersaglieri la delegazione, che ha portato gli auguri del presidente Marco Migliorini, ha incontrato il comandante provinciale dell’Arma, generale di brigata Ettore Bramato. I volontari, il corpo militare volontario e il corpo infermiere volontarie hanno donato le ‘Uova di Pasqua Solidali’ ai carabinieri. La stessa delegazione ha poi raggiunto la caserma dei vigili del fuoco di via Ferrarese, per omaggiare anche i pompieri con il dolce dono e scambiare gli auguri.