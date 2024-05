La De Akker passa. Rivedrà Quinto sotto le Due Torri

QUINTO

10

DE AKKER BOLOGNA

11

IREN GENOVA QUINTO: Massaro, N. Gambacciani 1, Di Somma 1, Villa, Molina Rios, Ravina 1, Fracas, Nora 2, Veklyuk, Panerai 3, Ferrando, J. Gambacciani 2, Spoli, Massa. All. Bittarello.

DE AKKER TEAM BOLOGNA: Santini, Marchetti, Puccio, Mengoli, Agulha De Freitas 1, Grossi 1, Camilleri 2, Milakovic 1, Alfonso Pozo, Luongo 3, Cocchi 1, De Simon 2, Pederielli, Takeuchi. All. Mistrangelo.

Arbitri: Alfi e Scappini.

Note: parziali 5-3, 2-3, 1-3, 2-2.

GENOVA

Si va alla bella. De Akker passa a Genova, nella vasca del Quinto e pareggia 1-1 il conto della finale. Per aggiudicare il quinto posto, De Akker e Quinto si ritroveranno di nuovo di fronte, mercoledì sotto le Due Torri, alla piscina Carmen Longo alle 15. Dopo gara 1 finita ai rigori con la vittoria ligure, anche in gara 2 le squadre danno vita ad una nuova equilibratissima sfida, in cui i padroni di casa partono meglio, ma dove, dopo l’intervallo la De Akker prende definitivamente in mano il confronto chiudendo gli spazi in difesa e trovando ottime soluzioni offensive. Il parziale di 1-5 tra terza e inizio quarta frazione di gioco ha infatti permesso a Cocchi e compagni di girare a proprio favore la sfida. "Siamo stati molto bravi a reagire ad un inizio di partita negativo – conferma Federico Mistrangelo – Poi abbiamo fatto un po’ di errori. Peccato alcune fischiate un po’ fiscali, senza per altro sanzionare un evidente calcio in faccia. A livello motivazionale siamo stati sul pezzo e quindi complimenti ai ragazzi". Filippo Mazzoni