La festa continua. I negozi rossoblù sostengono il club. Esplosione di colori

Domani ci sarà il match contro la Juve che chiuderà ufficialmente l’incredibile stagione che i giocatori rossoblù hanno vissuto, coinvolgendo la tifoseria, gli appassionati e l’intera città. La dimostrazione? La festa in piazza per la qualificazione in Champions, alla quale nessuno è mancato. Un clima di festa e di gioia che si percepisce ora più forte che mai e che grida ’Fino alla Fine, Forza Bologna’, proprio come l’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, insieme a Emil Banca e al Carlino.

Un progetto che ha coinvolto le attività commerciali e i negozi sotto le Due Torri, che sostengono e sosteranno la squadra proprio fino alla fine del campionato. E ora che siamo agli sgoccioli, stanno arrivando le ultime foto di chi ha deciso di aderire all’iniziativa, che è stata molto amata da tutti.

Non si contano, infatti, la quantità di scatti che sono arrivati al nostro quotidiano, che ogni giorno ne pubblica alcuni.

Oggi è il turno del Caab, il centro agroalimentare della città, che festeggia la Champions con una grande bandiera che sventola nel cielo e un’altra molto grande con i colori e lo stemma della squadra della città, in via Paolo Canali.

Anche Velluto, nel pieno centro storico, è tifoso del Bologna calcio. Il logo del locale di via de Toschi 2, molto frequentato dai calciatori rossoblù, è stato impreziosito con una vetrofania legata proprio alla Champions League. E lo staff di Velluto è totalmente rossoblù, con le magliette del club.

Immancabile la presenza delle sfogline, simbolo della città, in questa festa. Infatti, ecco lo scatto di Sfoglialab con Francesca Grosso, in via Emilia 43d, a San Lazzaro. Libri, maglie e bandiere fanno da contorno al tavolo da lavoro, dove sono posizionati dei tortellini che formano la scritta BFC, Bologna Football Club.

Lontano dalla città, Ponte Ronca, borgo di Zola Predosa, è in festa per il Bolona calcio. Con un grandissimo striscione esposto su una terrazza, sciarpe e bandiere, i tifosi sono carichi per la partita contro la Juve e festeggiano per l’ingresso in Champions.